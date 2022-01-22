Ankara'da sürücülerin karla mücadelesi - Son Dakika

ANKARA'da gün boyu yağan kar sonucu yolda kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı.

Başkent'te gün boyunca devam eden yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı kimi yerlerde 20 santimetreyi geçti. Ara sokaklar kar örtüsü altında kalırken ana caddelerde de dik ve yokuş yollar, sürücülere zor anlar yaşattı. Dikmen, Öveçler, Keklikpınarı, İlker gibi yüksek rakımlı yerlerde karda kayan araçlar nedeniyle bir çok maddi hasarlı kaza meydana geldi. Dikmen Caddesi'ne çıkış yönünde araçlar yolda kaldı. Sürücülerin yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmaları da bir yandan devam ediyor.