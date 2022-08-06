Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

06.08.2022 11:27

Ankara'da sürücünün hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı

ANKARA - Ankara'da sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği aracıyla elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç elektrik direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sonucu araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si ağır yaralanırken diğer 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç elektrik direğine çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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