Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı
ANKARA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta bekleyen 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.
Görüntü dökümü:Olay yerinden görüntüSürücü Sevinç'in gözaltına alınmasıGenel detay
Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, -
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