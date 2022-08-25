Kaza, öğle saatlerinde, Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen 3 kişi yaralandı. Sürücü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatan polis, sürücü Adnan Sevinç'i gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

Tragger, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da hafif ticari araç, durağa çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.