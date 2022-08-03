Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı

03.08.2022 01:15
Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç önce bariyerlere, ardından da tali yoldan gelen cenaze aracına çarptı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç önce bariyerlere, ardından da tali yoldan gelen cenaze aracına çarptı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kazaya karışan araçların sürücüleri yaralandı.

Kaza, Etimesgut ilçesi Sanayi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sürücülüğünü B.K.'nin yaptığı 06 CHF 294 plakalı araç kontrolden çıkarak önce bariyerlere, ardından da tali yoldan gelen A.G. idaresindeki 06 HC 2027 plakalı araca çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Can kaybının olmadığı kazada, iki araç sürücünün de yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldığı belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil cenaze aracına çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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