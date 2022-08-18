Yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika
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Yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada

18.08.2022 14:29

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, park halindeki otomobile çarptı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, park halindeki otomobile çarptı. Yolda yürüyen bir vatandaşın iki araç arasında ezilmekten son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Mamak ilçesi NATO Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, park halindeki otomobile çarptı. Bu sırada yolda yürüyen bir vatandaş, iki araç arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Yayanın ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayanın ezilmekten son anda kurtulduğu anlar kamerada - Son Dakika

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