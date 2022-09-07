Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü 2 yaralı

07.09.2022 09:48

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç trafik levhasına çarptıktan sonra defalarca takla attı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç trafik levhasına çarptıktan sonra defalarca takla attı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada 14 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaza sabah 07.00 sıralarında Çevre Yolu Bağlıca Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A.'nın seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği 01 PN 353 plakalı araç yoldaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle defalarca takla atan otomobil metrelerce savrulduktan sonra ancak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri A.A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2 kişinden birisinin ise 14 yaşındaki bir çocuk olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı: 1 ölü 2 yaralı - Son Dakika
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