Ankara'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

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Ankara'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü
6 saat önce
Ankara'nın Çubuk ilçesinde süt sağma makinesiyle inek sağarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Ankara'nın Çubuk ilçesinde süt sağma makinesiyle inek sağarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ağılcık Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Sarıtunç, evinin yanındaki ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.
Bu sırada akıma kapılan Sarıtunç, yerde hareketsiz kaldı.
Oğlunu ahırda hareketsiz bulan Kemal Sarıtunç'un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıtunç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sarıtunç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:30 Kaynak: AA
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