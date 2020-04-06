Ankara'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kişi öldü - Son Dakika

Sarıtunç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırılan Sarıtunç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oğlunu ahırda hareketsiz bulan Kemal Sarıtunç'un ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada akıma kapılan Sarıtunç, yerde hareketsiz kaldı.

Alınan bilgiye göre, Ağılcık Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 24 yaşındaki Rıdvan Sarıtunç, evinin yanındaki ahırdaki ineklerinden süt sağmak için süt sağma makinesini çalıştırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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