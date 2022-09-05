Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı

O da yasak olduğunu bilmiyordu, polisin kestiği 1.823 liralık cezayla öğrendi

Çubuk'a bağlı Akkuzulu Mahallesinde yaşayan ve Mamak ilçesinde süt ve sebze satan Dursun Gölcük ile Bünyamin Sarıkaya arasında aynı mahallede satış yapılmaması konusunda tartışma çıktı.

Ankara 'da süt satma meselesi nedeniyle çıkan kavga silahlı ve sopalı kavgaya döndü. Çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralanırken, süt kamyonetinde ise maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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