Şiddet nedeniyle ayrılan 2 çocuğunun annesine demirli saldırı girişimi - Son Dakika
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Şiddet nedeniyle ayrılan 2 çocuğunun annesine demirli saldırı girişimi

02.09.2022 12:57

ANKARA'da T.G., dini nikahla birlikte yaşayıp, 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılan A.S.'nin (32) 2 çocuğuyla yaşadığı evinin kapısını demirle vurarak açmaya çalıştı.

ANKARA'da T.G., dini nikahla birlikte yaşayıp, 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisinden ayrılan A.S.'nin (32) 2 çocuğuyla yaşadığı evinin kapısını demirle vurarak açmaya çalıştı. T.G., gözaltına alınıp, serbest bırakıldı. A.S., "Koruma kararımız olmasına rağmen ölümle tehdit ediyor, zulmediyor. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. 4 duvar arasında ölümü bekliyoruz" dedi.

A.S., 8 yıl dini nikahla birlikte yaşayıp, 2 çocuk sahibi olduğu T.G. ile 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. T.G., dün akşam Keçiören ilçesinde A.S.'nin 2 çocuğu ile oturduğu binaya girdi. T.G., elindeki demirle A.S.'nin evinin kapısını kırmaya çalıştı. T.G., büyük hasar verdiği kapıyı açamadı. İçeride çocuklarıyla korku yaşayan A.S.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın bodrum katına saklanan T.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. T.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTI'A.S., T.G. ile 16 yaşında tanıştığını, 21 yaşından itibaren dini nikahla birlikte yaşamaya başladıklarını, 2 çocukları olduğunu, 3 yıl önce de gördüğü şiddet nedeniyle ayrıldığını söyledi. A.S., çocukları için birlikteliği sürdürmek istediğini ancak olmadığını belirterek, "Şiddet olayında insan bazen hiçbir şey görmüyor. Belli bir yere geldikten sonra hani diyorlar ya 'Bıçak kemiğe dayanıyor', bizimki o seviyeyi geçmişti artık" dedi.'KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI'A.S., ayrıldıktan sonra da T.G.'nin peşini bırakmadığını söyleyerek, "Akşam saatlerinde kapıda bir çıtırtı sesi, küfürler, hakaretler. Dışarısını görmedik zaten içeride olduğumuz için bir çıtırtı duyduk, kapıya bir darbe geldi. O esnada biz kapının arkasına girdik, bir şeyler koyduk içeri giremesin, diye. Kapı hemen hemen 4 dakikada bu hale geldi. O esnada ben panik yapıp açsaydım, belki de ölmüştük. KADES, 155 aklıma ne geliyorsa aradım. Kapıyı kilitledim. O sırada polisler geldi, şahsı aşağıda yakaladı. Bina kapısını açıp, daire kapısına ulaşmış. Elindeki ağır demirle kapıyı parçalamaya çalıştı. İfadesinden sonra serbest bırakıldı" dedi.'KORKUDAN DIŞARI ÇIKAMIYORUZ'A.S., T.G. hakkında 3 hafta içinde 4 kez şikayette bulunduğunu belirterek, "Koruma kararımız olmasına rağmen ölümle tehdit ediyor, zulmediyor. Korkudan dışarı çıkamıyoruz. 4 duvar arasında ölümü bekliyoruz. Bir anne olarak çocuklarımla nefes almak istiyorum. Ekmek almaya bile gidemiyoruz. Bina dışındaki komşulardan ekmek getirenler oluyor. Ben çocuklarımla ayakta durmanın çabasındayız. 2 hafta kalmadı okulların açılmasına. Ben toparlanıp da çocuklarımı okula göndereceğim. Bu çocuklar okula gidecek" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Şiddet nedeniyle ayrılan 2 çocuğunun annesine demirli saldırı girişimi - Son Dakika

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