A.S., 8 yıl dini nikahla birlikte yaşayıp, 2 çocuk sahibi olduğu T.G. ile 3 yıl önce şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrıldı. T.G., dün akşam Keçiören ilçesinde A.S.'nin 2 çocuğu ile oturduğu binaya girdi. T.G., elindeki demirle A.S.'nin evinin kapısını kırmaya çalıştı. T.G., büyük hasar verdiği kapıyı açamadı. İçeride çocuklarıyla korku yaşayan A.S.'nin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Binanın bodrum katına saklanan T.G., polis ekiplerince gözaltına alındı. T.G., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Şiddet nedeniyle ayrılan 2 çocuğunun annesine demirli saldırı girişimi - Son Dakika

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