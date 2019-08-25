Son Dakika Haberleri: Ankara'da takla atan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı
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Ankara'da takla atan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı

1 saat önce

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla atarak tarlaya uçtu.

Ankara'da takla atan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla atarak tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.


Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Ankara karayolunda yol çalışması nedeniyle atılan mucurda 2 günde 2 kaza gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Nallıhan istikametine seyreden panelvan, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunanlar hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşların sağlık ekipleri ve jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağladı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Nallıhan, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:10 Kaynak: İHA
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