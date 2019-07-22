Son Dakika Haberleri: Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Çoban yönetimindeki 06 BCN 074 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 BGU 864 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Çoban, araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü, gelen iftaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Çoban, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Ankara
Keçiören, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:40 Kaynak: DHA
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