Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
43 dakika önce
Ankara'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandıAnkara'nın Keçiören ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ankara Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:55 Kaynak: DHA
'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Ankara'nın Keçiören
ilçesinde, kontrolden çıkıp, park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Çekirge caddesi üzerinde meydana geldi. Yusuf Çoban yönetimindeki 06 BCN 074 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 06 BGU 864 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Yusuf Çoban, araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü, gelen iftaiye ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Çoban, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Muhammet BAYRAM-Erdal KATIRANCI/ANKARA, (DHA
)-
Beş kişiyi kurtarmak isterken sulama kanalında can verdi Dereye uçan sürücü otomobilinin üzerine çıkıp, yardım gelmesini bekledi Rus şirketi Rosteh'in başkanı duyurdu: S-400'ün belirli parçalarını Türkiye'de üretebiliriz INTERPOL'den Salih Müslim kararı: Kırmızı bültenler iptal edildi