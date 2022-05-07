Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

07.05.2022 08:00

Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin dükkana vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde taksi ile çarpışan otomobilin dükkana vurarak durabildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Ankara'nın Keçiören ilçesindeki Güçlükaya Mahallesi'nde bulunan Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 AD 7503 plakalı araç cadde üzerinde seyir halinde olan taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, caddede bulunan dükkana vurarak durabildi. Kaza sebebiyle otomobil ve takside maddi hasar oluşurken kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada
Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada
Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada
Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada

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Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı Son dakika haberleri: Taksi ile çarpışan otomobilin bir dükkanın duvarına vurması kameraya yansıdı

Tragger, Ankara, Taksi, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksi ile çarpışan otomobilin dükkana çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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