Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tanzim Satışa Mobil Araçta Devam

Ankara'da Tanzim Satışa Mobil Araçta Devam

1 saat önce

Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında şimdiye kadar 6 bin ton meyve, sebze ve bakliyat satışı gerçekleştirildiği, talebin azalması nedeniyle mobil araçta tanzim satışa devam edildiği belirtildi.

Ankara'da Tanzim Satışa Mobil Araçta Devam, System.String[]
Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında şimdiye kadar 6 bin ton meyve, sebze ve bakliyat satışı gerçekleştirildiği, talebin azalması nedeniyle mobil araçta tanzim satışa devam edildiği belirtildi. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce sebze ve meyve fiyatlarındaki artış nedeniyle şubat ayında kentin farklı noktalarında tanzim satış noktaları kuruldu. Tanzim satış çadırlarında sebze, meyve ve bakliyat satışı yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan bilgilendirmede, 11 Şubat'tan bu yana kurulan 30 tanzim satış noktasında 6 bin ton meyve, sebze ve bakliyat satışının gerçekleştirildiği kaydedildi. 

Kentte bazı tanzim satış noktalarının kaldırıldığı iddialarıyla ilgili ise " Kızılay'da mobil araçta tanzim satış devam ediyor. Marketlerde ürünlerin fiyatı düştüğü için ve talebin azalması nedeniyle mobil araçla devam edecek. Şu an için 'tanzim satış noktaları kaldırıldı' diyemiyoruz" denildi.

ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:24 Kaynak: DHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel
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