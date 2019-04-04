Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

4 dakika önce

Ankara'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Ankara'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin alıcı olarak anlaştığı şüpheliler Ş.Y, Y.U, Y.K, Y.Ö, U.D ve Ç.G. Topçu Mahallesi'nde suçüstü yakalandı.

Operasyonda Helenistik döneme ait 3 bronz heykel ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 10:09 Kaynak: AA

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