Ankara'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Ankara'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Etimesgut ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin alıcı olarak anlaştığı şüpheliler Ş.Y, Y.U, Y.K, Y.Ö, U.D ve Ç.G. Topçu Mahallesi'nde suçüstü yakalandı.



Operasyonda Helenistik döneme ait 3 bronz heykel ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Fenerbahçe Kulübü'nden Taraftarı Dolandırmaya Çalışan Şahıs Hakkında Açıklama

Ankara'da 11 İlçede Yeniden Oy Sayımı Yapılıyor

Mansur Yavaş, Ünlü Karadeniz Şarkıcısı Selçuk Balcı'yla Türkü Söyledi

Son Dakika! YSK Başkanı Güven'den Yeni Açıklama: Süreç Devam Ediyor