Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'nda Yangın
1 saat önce
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:03 Kaynak: DHA
Ankara'da Sporcuları Taşıyan Midibüs Devrildi! 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 17 Yaralı
Kazada Hayatını Kaybeden Ankaragücü Taraftarı İçin Tören Düzenlendi
Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu
Kıbrıs'ta 1 Asker Şehit Oldu