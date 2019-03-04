Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki Konakta Yangın

Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki Konakta Yangın

37 dakika önce

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki işyeri olarak kullanılan bir konakta yangın çıktı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki işyeri olarak kullanılan bir konakta yangın çıktı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Altındağ ilçesinde bulunan tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki bir konakta saat 05.45 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:31 Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, Güncel
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