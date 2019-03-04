Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki Konakta Yangın
11 dakika önce
Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın (3)(Tür: Ankara)
Ankara
'da tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın (3)
(Tür: Ankara)
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:57 Kaynak: DHA
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