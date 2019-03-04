Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki Konakta Yangın

Ankara'da Tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki Konakta Yangın

11 dakika önce

Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın (3)(Tür: Ankara)

Ankara'da tarihi Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın (3)

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:57 Kaynak: DHA

Ankara, Güncel
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