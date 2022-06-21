Ankara'da Tarlada Çalışan Çiftçiler - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da Tarlada Çalışan Çiftçiler

21.06.2022 16:54
Ankara'da Tarlada Çalışan Çiftçiler

ANKARA, 21 Haziran (Xinhua) -- Ankara'daki bir tarlada traktörlerini süren çiftçileri gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

ANKARA, 21 Haziran (Xinhua) -- Ankara'daki bir tarlada traktörlerini süren çiftçileri gösteren havadan çekilmiş bir fotoğraf, 20 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Xinhua)

YORUMLAR
500
Çin'in Guizhou Eyaletinde Yaban Mersini Hasadı Çin'in Guizhou Eyaletinde Yaban Mersini Hasadı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan Meclis Başkanvekili Ünal hakkında suç duyurusu
Kaynak: Xinhua

Mustafa Kaya, 21 Haziran, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Tarlada Çalışan Çiftçiler - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
16:59 Göçmenlere yönelik alınan karar dünyada tartışma yarattı! GPS takip cihazı gündemde
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:48 Pınar Gültekin'in katiline tahrik indirimiyle 23 yıl hapis cezası verilmişti! Karara hem aile hem Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti
16:46 Böyle soğukkanlılık görülmedi! "Kral Kai" lakaplı adam, kendisine saldıran timsahı tavayla dövdü
16:41 Kulüpler Birliği'nde görev değişimi! Ahmet Ağaoğlu'nun ayrılığı sonrası yeni başkan Ali Koç oldu
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
16:03 Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanın eşi, şiddet gördüğünü öne sürdü: Kocam beni dövdü ve belediye görevlileriyle gelip tehdit etti
15:50 Ve Fenerbahçelilerin beklediği kara haber geldi: Jan Vesely, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldığını açıkladı
15:47 Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den verilen cezaya tepki: Karar kesinleşirse bu cani 14 yıl 4 ay sonra topluma yeniden karışmış olacak
15:31 Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk bu akşam 20.35'te İstanbul'a gelecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 17:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Tarlada Çalışan Çiftçiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement