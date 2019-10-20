Son Dakika Haberleri: Ankara'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Son Dakika Güncel Ankara'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Ankara'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü

1 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ankara'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ahmet Kaptanoğlu (42) yönetimindeki 06 BNE 201 plaka otomobil, D-140 kara yolu Dibecik Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.

Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

İncelemenin ardından Kaptanoğlu'nun cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:24 Kaynak: AA
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