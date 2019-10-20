Ankara'da tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
1 saat önce
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:24 Kaynak: AA
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Kaptanoğlu (42) yönetimindeki 06 BNE 201 plaka otomobil, D-140 kara yolu Dibecik Mahallesi yakınlarında tarlaya devrildi.
Sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
İncelemenin ardından Kaptanoğlu'nun cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
TBMM, "Hamidiye Su almayı bıraktılar" iddiasını yalanladı Davutoğlu'ndan Trump'ın mektubuna yorum: Tüylerim diken diken oldu ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmeye devam ediyor! Kobani'deki hava üssü de boşaltıldı Bakan duyurdu: Gümrüklerden geçecek araçlara 'yapay zeka' taraması geliyor