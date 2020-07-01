Ankara'da, tarlaya giren motosikletten savrulan sürücü öldü - Son Dakika

Ankara'da, tarlaya giren motosikletten savrulan sürücü öldü

ANKARA'da, yoldan çıkarak boş araziye giren motosikletten savrulan sürücü hayatını kaybetti.

ANKARA'da, yoldan çıkarak boş araziye giren motosikletten savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi

Kaza, saat 03.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. Susuz yönüne giden Yusuf Aslan (27) yönetimindeki 06 BYE 321 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak, yol kenarındaki boş araziye girdi. Devrilen motosikletten yaklaşık 10 metre uzaklığa savrulan Aslan, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı gören bir sürücünün ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak önlem alırken, Yusuf Aslan'ın cansız bedeni de morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yenimahalle, Yusuf Aslan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 05:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da, tarlaya giren motosikletten savrulan sürücü öldü - Son Dakika

Son Dakika

00:42 Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu 23:41 Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar 23:16 Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 17:15 Asker uğurlama konvoyundan vücudunu sarkıtan genç ölümden döndü 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:14 Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı 14:26 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu 14:08 Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor 12:05 Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü 10:19 Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı 08:11 Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Survivor 2020'de finale sayılı günler kala adaya veda eden isim Nisa oldu
00:42
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili kritik uyarı: Pandemiye dönüşebilir
00:07
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar
23:41
Kolombiya'yı ayağa kaldıran olay! 7 asker, 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
23:15
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 06:22:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da, tarlaya giren motosikletten savrulan sürücü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]