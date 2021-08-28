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Ankara'da tartışmalara sebep olan aslanlı hayvanat bahçesinin işletmecisi yapılan haberleri yalanladı - Son Dakika

Ankara'da tartışmalara sebep olan aslanlı hayvanat bahçesinin işletmecisi yapılan haberleri yalanladı

28.08.2021 00:57
Ankara'da tartışmalara sebep olan aslanlı hayvanat bahçesinin işletmecisi yapılan haberleri yalanladı, System.String[]

Ankara'da tartışmalara sebep olan 12 aslanın yer aldığı hayvanat bahçesinin işletmecisi Ahmet Zeki Öner, iddiaların hepsinin işletmelerine atılan bir iftira olduğunu, yan komşularından başka rahatsız olan kimsenin olmadığını ve işletmeleri hakkında çıkan haberlerin ticari ve kişisel...

Ankara'da tartışmalara sebep olan 12 aslanın yer aldığı hayvanat bahçesinin işletmecisi Ahmet Zeki Öner, iddiaların hepsinin işletmelerine atılan bir iftira olduğunu, yan komşularından başka rahatsız olan kimsenin olmadığını ve işletmeleri hakkında çıkan haberlerin ticari ve kişisel hırslar yüzünden yapıldığını söyledi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz aylarda üçü yetişkin 12 aslana ev sahipliği yapan Berkem Aslan Parkour mini hayvanat bahçesi hayata geçirildi. Ziyaretçilerin minik aslanları evcil bir hayvan gibi sevebilme imkanı bulduğu aslan parkı, açılışından bu yana tartışmalara neden oldu. İşletme sahibi Ahmet Zeki Öner, mini hayvanat bahçesine komşu olan Yılmaz Kıbrıs'ın iddialarının yer aldığı haberler üzerine İHA'ya konuştu. İşletme sahibi Öner, iddiaların hepsinin işletmelerine atılan bir iftira olduğunu belirterek, yan komşularından başka rahatsız olan kimsenin olmadığını söyledi. Öner, yan komşularının iddiaları üzerine hem maddi hem de manevi tazminat davası açtıklarını dile getirdi. İşletmeleri hakkında çıkan haberlerin hiçbir rahatsızlık olmamasına karşın ticari ve kişisel hırslar yüzünden yapıldığını belirten Öner, işletmeden şikayetçi olan komşularının televizyonlara çıkararak meşhur olmaya çalıştığını savundu.

"Yan komşumuzdan başka kimseden bir şikayet almadık, almıyoruz"

Ahmet Zeki Öner, işletmeleri hakkında çıkan haberlere ilişkin şunları söyledi:

"İşletmemize atılmış bir iftira bunların hepsi. Ne bir koku var ne bir ses var. Yan komşumuzdan başka rahatsız olan hiç kimse yok. Onun da başka emelleri, istekleri var galiba. O yüzden bu haberler yapılıyor. İmza toplasa bir tek kendisi atar, bir de çalışanları atar. Başka kimseden bir şikayet almadık, almıyoruz."

"Hem maddi hem manevi tazminat davamızı açıyoruz"

Hukuki yollara başvurup başvurmadıkları sorusu üzerine Öner, "Tabii ki bugün avukatımız gerekli başvuruları yapacak. Hem maddi hem manevi tazminat davamızı açıyoruz bugün" dedi.

Yaklaşık 5 senedir bulundukları yerde olduklarını dile getiren Öner, "Burada yoğunlukla düğün salonlarının olduğu bir bölgedeyiz. Yan komşumuz ilk başta biz burayı açarken müzik sesinden rahatsız olduğunu söyledi. Sırf o rahatsız olmasın diye burayı kimseye rahatsızlık vermemek için böyle bir işletme açmaya karar verdik. Şu anda da hiçbir rahatsızlık yok aslında ama ticari ve kişisel hırslar yüzünden bu haberler yapılıyor" diye konuştu.

Başka bir komşunun rahatsız olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Öner, "Kesinlikle yok. İsterseniz gidebiliriz. Öbür yanımızda Sema hanım var. Kendisi geldi ilk başta bize birkaç rahatsızlığını bildirdi. Biz de hemen onları giderdik. Bu amcamızdan da böyle bir şey beklerdik ama onun yerine televizyonlarda kendini meşhur etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı, belediyeler ile Tarım ve Orman Bakanlığı dahil her yerden işletmesini denetime geldiklerini söyleyen Öner, "Denetim yaptılar. Hiçbir kusur bulmadılar, hiçbir eksik bulmadılar. Hem hayvanların sağlığı hem hijyenimiz hem etrafa verdiğimiz hiçbir zarar yok. Hiçbir eksiğimiz yok. Eksik bir şeyimiz yok. Her şeyimiz tam" dedi.

Yasadışı hiçbir şeyleri olmadığını ifade eden Öner, herkesin gözü önünde olan bir işletme olduklarına dikkati çekti. Aslanların doğası gereği 20 saat uyuyan hayvanlar olduğunu aktaran Öner, "İsteyenler internetten girip bakabilir. Şu anda da uyuyorlar zaten. Bunlar günde ya bir kere ya da iki kere kükrüyorlar. Akşamüstü ve sabaha karşı. Bu kükremeler de çok etrafa gürültü verecek, çok rahatsız edecek bir ses de değil. Sadece bir dakika süren bir kükreme sesi" diye konuştu.

"Aslanların buradan kaçma imkanları yok"

Aslanların kaldığı kafeste alınan tedbirler hakkında bilgi veren Öner, "Dünya standartlarında bu çitleri 4 metre olarak belirlemişler. Biz 6 buçuk metre yaptık. Yani her şeyi iki kat önlem alarak yaptık. Buradan kaçma imkanları yok. Öyle bir imkan yok" dedi.

Etrafında apartman veya çok katlı daireler olmayan mini hayvanat bahçesinin işletmecisi 43 yaşındaki Öner, "Şimdi haberlerde tüm İncek Mahallesi rahatsız oldu diye haberler çıkıyor. Böyle bir şey yok. Sadece bir tane komşumuz rahatsız. Onun da dediğim gibi farklı ticari kaygı ve hırsları var" dedi.

"Hiçbir ses duymuyorum bütün gün"

Berkem Aslan Parkour'un yan komşusu olan Sema Kıbrıs ise, açıldığı zamanlarda hayvanat bahçesine ilişkin rahatsızlıkları olduğunu dile getirerek, "Bu aşağıda koku ve sinek oldu. Ben işletme sahibi Ahmet Bey ile konuştuktan sonra bütün bu rahatsızlıklarımı giderdi. Şu anda benim herhangi bir şikayetim, problemim yok. Sabaha doğru bir iki dakika aslanların inlemesi oluyor. Onun dışında bir ses duymuyorum. Hiçbir ses duymuyorum bütün gün" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Zeki, Kıbrıs, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Ankara'da tartışmalara sebep olan aslanlı hayvanat bahçesinin işletmecisi yapılan haberleri yalanladı - Son Dakika


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