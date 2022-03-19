Ankara'da tartıştığı arkadaşını öldüren cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da tartıştığı arkadaşını öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

19.03.2022 03:08
Ankara'da tartıştığı arkadaşını öldüren cinayet zanlısı tutuklandı

Çankaya'da, tartıştığı arkadaşını silahla başından vuran cinayet şüphelisi tutuklandı.

Çankaya'da, tartıştığı arkadaşını silahla başından vuran cinayet şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Dinç, 15 Mart Salı günü, Ahlatlıbel Mahallesi'nde arkadaşı Gökhan Y'nin çalıştığı şarküteriye geldi.

Recep Dinç ile Gökhan Y. sohbet ederken aralarında tartışma çıktı. Daha sonra Gökhan Y, iş yerindeki tabancasını aldı ve Recep Dinç'in başına ateş etti.

Şüpheli Gökhan Y'nin, silahı Recep Dinç'in elinin altına koyduğu ve çevredekilere, "Gelen polislere Recep'in intihar ettiğini söyleyin" dediği öğrenildi.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Dinç'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan zanlı Gökhan Y, Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Çankaya, Cinayet, Salı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da tartıştığı arkadaşını öldüren cinayet zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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