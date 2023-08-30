Ankara'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

Ankara'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi intihar etti

Ankara\'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi intihar etti
Son Güncelleme: 30.08.2023 13:18

Altındağ ilçesinde tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, aynı tüfekle intihar etti.

Altındağ ilçesinde tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, aynı tüfekle intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Karapürçek Mahallesi 346 Sokak'ta H.B. ile karısı Ş.B. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.B. yanında getirdiği av tüfeğiyle Ş.B'ye ateş açtıktan sonra otomobiliyle kaçtı.

Bir süre ilerleyen H.B, Şehit Serdar Koçak Caddesi'nde otomobilini park ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ş.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

H.B'nin cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarından Halil İbrahim Yıldız, H.B. ile sabah saatlerinde karşılaştığını ve dükkanın park yerine aracını çektiğini söyledi.

H.B'nin aracını oradan almasını istediğini söyleyen Yıldız, "Bu kişi '5 dakikaya arkadaşım gelecek çekerim' dedi. Aradan yarım saat geçti silah sesi duyduk. Karşı tarafta eşini vurmuş. Vurduktan sonra kaçtı. Daha sonra arabada kendi kafasına sıkmış. Kendisini tanımıyorum. Sabah arabasını dükkanın önünden çekmesini istedim." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da tartıştığı karısını av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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