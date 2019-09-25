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Ankara'da taşlı sopalı kavga:  3 yaralı

4 dakika önce

Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralıANKARA'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da taşlı sopalı kavga:  3 yaralı, System.String[]

Ankara'da taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

ANKARA'da iki aile arasında çıkan taşlı-sopalı kavgada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün Sincan ilçesindeki Mareşal Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 3 kuzen, Yavuz Caddesi'ndeki evlerinin bahçesinde tartışmaya başladı. Tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Sopalarla kavga eden iki grubu, akrabaları güçlükle ayırdı. İki grup, akşam saatlerinde caddeye çıkarak yeniden kavga etmeye başladı. Aralarında kadınların da bulunduğu grup, taş ve sopalarla birbirine girdi. Evlerinin önündeki bakkaldan maden suyu ve dubalar alarak birbirine fırlatan grubu olay yerine gelen polis ekipleri sakinleştirdi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Olayda hafif şekilde yaralanan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, -


Sincan, Ankara, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:35 Kaynak: DHA
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