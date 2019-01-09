Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tefecilik Yapan Çeteye Operasyon: 10 Gözaltı

Ankara'da Tefecilik Yapan Çeteye Operasyon: 10 Gözaltı

10 dakika önce

ANKARA'da 'yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat' yöntemiyle 'tefecilik' yaptıkları iddia edilen 10 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Ankara'da Tefecilik Yapan Çeteye Operasyon: 10 Gözaltı, System.String[]
ANKARA'da 'yüksek faizle borçlandırma, baskı ve cebirle tahsilat' yöntemiyle 'tefecilik' yaptıkları iddia edilen 10 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, iki oto galerisi işleten çetenin, borç verdikleri kişileri yüksek faizle borçlandırdıkları, baskı ve tehditle tahsilat yaptıklarını belirledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda boş ve dolu senet, tapu kaydı, çek, 3 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ele geçirildi.

BASKIYA DAYANAMAYIP İNTİHAR ETTİLER

Şüphelilerin, dolmuş şoförünün 300 bin liralık borcu karşılığında 1 milyon 500 bin lira değerindeki ticari aracına, mağdur olan bir diğer kişinin 300 bin liralık borcu karşılığında 800 bin lirasına, evine, arabasına, bir başka kişinin restoranına, villasına ve 3 apartman dairesine el koyduğu öğrenildi. Çeteye yüksek faizle borçlanan bazı kişilerin de baskıya dayanamayarak yaşamına son verdiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyette sorgu işlemleri sürerken soruşturma da sürdürülüyor.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:52 Kaynak: DHA

Polis, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otizmli Öğrenciye Sınıfta Öğretmen Şiddetine Suç Duyurusu Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı! Biri Mezara, Biri Hapse Girdi

Yolcu Otobüsü, Hurda Yığınına Döndü: 1 Ölü, 8 Yaralı Otizmli Öğrenciye Şiddet Uyguladığı İddia Edilen Öğretmen, Görevinden Uzaklaştırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:02:28. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Tefecilik Yapan Çeteye Operasyon: 10 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]