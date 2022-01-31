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Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi "Kanca" operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi "Kanca" operasyonuyla yakalandı

31.01.2022 10:33
Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi "Kanca" operasyonuyla yakalandı

Ankara ve 3 ilçesinde düzenlenen "Kanca" operasyonuyla tefecilik yaptığı belirlenen bir suç örgütünün 11 üyesi gözaltına alındı.

Ankara ve 3 ilçesinde düzenlenen "Kanca" operasyonuyla tefecilik yaptığı belirlenen bir suç örgütünün 11 üyesi gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından il genelinde tefecilik yapan suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Kanca" adı verilen operasyon kapsamında 9 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda suç örgütünün 11 üyesi gözaltına alınırken şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 4 pompalı tüfek, 100 mermi, tefe kayıtlarının tutulduğu 2 ajanda, 25 senet ve 1 pos cihazı ele geçirildi.

Karantinadaki örgüt lideri, mağduru kapısına getirterek tehdit etti

Ekiplerin yaptıkları çalışma sonucunda 145 vatandaşı mağdur eden suç örgütünün 5 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Mali polisin detaylı araştırmalarında şüphelilerin ödeme yapmayan mağdurların iş yeri ve evlerini tespit etmek için kendilerini belediye görevlisi olarak tanıttıkları, belirledikleri adreslere gönderilen örgüt üyelerinin bu kişileri alıkoyarak örgüt liderinin evine götürdükleri ve burada tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları belirlendi.

Bir olayda koronavirüs olduğu dönemde örgüt liderinin, evinin önüne getirilen mağduru, pencereye çıkarak tehdit ettiği ortaya çıktı.

Örgüte aileden eleman yetiştirmişler

Mağdurların ev ve iş yerlerine tehdit amaçlı giden örgüt üyelerinin, küçük kardeşlerini de "işi öğrenmesi" için yanlarında götürdükleri ve bu şekilde örgüte aileden eleman yetiştirdikleri, sağlık sorunları gibi nedenlerde ödeme yapamayanların da yakınlarından tahsilat yaptıkları tespit edildi.

Mağdurların borçları hiç bitmedi

Yürütülen soruşturma kapsamında "içten kesmeli" olarak adlandırdıkları yöntemi kullanan şüphelilerin, verdikleri paranın içerisinden yüzde 20 oranda kesinti yaptıkları, aylık yüksek miktarlarda faiz uyguladıkları, mağdurlar borçlarını ödese de ödenen parayı faize saydıkları, ödemesi biten mağdurların senetlerini geri vermedikleri ve mağdurları batağa sürükleyerek ev, araba ve iş yerlerini sattırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin, polise başvuran mağdurları tehdit ederek şikayetlerini geri aldırdıkları öğrenildi.

Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi Kanca operasyonuyla yakalandı

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Pompalı Tüfek, Cumhuriyet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi 'Kanca' operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da tefecilik yapan suç örgütünün 11 üyesi "Kanca" operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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