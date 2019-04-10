Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (2)

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3 KİŞİ YAKALANDIAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:22 Kaynak: DHA
3 KİŞİ YAKALANDI Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın
G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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