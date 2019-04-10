Son Dakika Haberleri: Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (2)

Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (2)

1 saat önce

3 KİŞİ YAKALANDIAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (2), System.String[]
3 KİŞİ YAKALANDI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sebze halinde balıkçılık yapan ve aynı mahallede oturan Levent Ö.'nün köpeklerden rahatsızlık duyduğu, bu nedenle de oto yıkamacılığı yapan Musa D. ve Aydın G.'ye köpekleri zehirlemeleri için para verdiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

ANKARA,
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:29 Kaynak: DHA
Yenimahalle, Polis, Aydın, Ankara, Güncel
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