Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (3)

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ŞÜPHELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:57 Kaynak: DHA
ŞÜPHELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Ankara
'nın Yenimahalle
ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın
G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, köpekler için getirdikleri zehirli tavuğu ellerindeki poşette taşıdıkları görüldü.
Görüntü Dökümü:
-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü
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