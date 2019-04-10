Son Dakika Haberleri: Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (3)

Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (3)

1 saat önce

ŞÜPHELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTIAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara'da Telef Olan Köpek Sayısı 16'ya Çıktı, Beyaz Renkli Otomobil Aranıyor (3), System.String[]
ŞÜPHELİLERİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde köpekleri zehirledikleri öne sürülen Levent Ö., Musa D. ve Aydın G.'nin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, köpekler için getirdikleri zehirli tavuğu ellerindeki poşette taşıdıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:57 Kaynak: DHA
Aydın, Yenimahalle, Ankara, Güncel
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