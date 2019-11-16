Ankara'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama

ANKARA'da, telefonda başkomiser olarak tanıttıkları kişileri kandırıp, para ve altınlarını alan çete, polisin çalışmasıyla yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir aranan 'Akrobat' lakaplı Ö.E.'nin, E.O. ile birlikte Şanlıurfa'dan Ankara'ya geldiğini belirledi. Polis, yakalanmamak için ayrı otellerde kalıp, sahte kimlik kullanan şüphelileri takip etti. Ankara'da oturan 75 yaşındaki emekli memuru aynı yöntemle kandırarak, çağırdıkları İskitler semtindeki camide 24 reşat altın, 4 bilezik, 1 alyans yüzük ve 400 dolar parasını alan Ö.E. ve E.O., polisin takibi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Ö.E. ve E.O.'nun, dolandırıcılıktan elde ettikleri altın ve paraları, kargo firmasında çalışan D.Y.'ye teslim ettiği, onun da parayı çete liderine gönderdiği saptandı. D.Y. de iş yerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen altın ve para emekli memura teslim edildi.

Polisin 'sirk operasyonu' adını verdiği çalışma ile gözaltına alınan 3 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 2 ayrı dosyadan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polis, çete liderini yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.