Ankara'da telefonda kendini savcı olarak tanıtan dolandırıcı polis tarafından kıskıvrak yakalandı

Ankara'da kendini hakim, savcı ve polis gibi tanıtan dolandırıcı 150 bin TL'yi cami avlusunda almaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Zanlının yakalanma anı kameralara yansıdı.



Ankara Aşayis Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıclık Büro Amirliğine bağlı ekipler, kendini hakim, savcı, polis ve polis amiri olarak tanıtan, bu yolla birçok kişiyi dolandıran zanlıyı düzenlenen operasyonla Hacı Bayram Veli Camii avlusunda yakaladı. Zanlının belirlediği insanlarla iletişme geçerek suça karıştığını ve aklanmaları için para göndermelerini söyleyerek ikna etmeye çalıştığı, tuzağa düşenlerin telefonda söylenen adreslere paraları götürüp bıraktığı aktarıldı. Dolandırıcının kendisini dinine bağlı bir Müslüman olarak tanıttığı, mağdurların dini duygularını kullanarak güven kazandığı aktarıldı. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda en son operasyonda, Hacı Bayram Veli Camii'nde yakalanan zanlının, 150 bin TL'sini alarak dolandırdığı şahsı "Paranızı çekin, cami avlusuna görevlilerimiz sizden alacak, siz Müslüman adamsınız parayı görevliye ver ve sende cuma namazını kıl bize dua et" diye kandırdığı ortaya çıktı.



Kılıktan kılığa giriyor



Cami avlusunda Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerce kıskıvrak yakalanan zanlının üzerinden çıkan araç anahtarı polisleri şüphelendirdi. Anahtarla çevrede yapılan araştırmada caminin iki sokak arkasındaki bir aracın anahtarı olduğu anlaşıldı. Araç içinde yapılan aramada çok sayıda suçta kullanılan cep telefonları ve tanınmamak için peruklar, şapkalar ve kıyafetler ele geçirildi. - ANKARA