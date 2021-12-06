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Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı' - Son Dakika

Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı'

06.12.2021 13:01

ANKARA'da Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi'nin 'Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi' ortak projesi kapsamında Yargıtay Başkanlığı'nda 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı' düzenlendi.

ANKARA'da Avrupa Birliği- Avrupa Konseyi'nin 'Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi' ortak projesi kapsamında Yargıtay Başkanlığı'nda 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı' düzenlendi.

Ankara'da 2 gün sürecek çalıştayın açılışına; Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, daire başkanları ve üyeler katıldı. Yargıtay Başkanı Akarca, çalıştayın sadece Türk yargısına değil küresel yargıya da önemli katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Yargıtay'ın son yıllarda çok önemli yapısal reformlar gerçekleştirdiğini belirten Mehmet Akarca, yürütülen reform çalışmalarının etik, şeffaflık ve adli kalite olmak üzere üç ana sütun üzerine inşa edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Yargıtay 2017 yılında yüksek uluslararası standartları yansıtan bir yargı etiği sistemi geliştirmiş, temel etik metinlerini, rehberleri, eğitim programlarını ve sosyal medya kullanımına ilişkin Birleşmiş Milletler kılavuzunu Türkçe'ye çevirerek toplumun istifadesine sunmuştur. Reform çalışmalarımızın ikinci sütununu oluşturan şeffaflık konusunda, Yargıtay'ın liderliğinde ve ev sahipliğinde 'Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi' geliştirilmiştir. Bildirgenin 2019 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey'de kabul edilmesi, Yargıtay'ın hukuk devleti ve insan hakları ideallerine bağlılığının en somut ve canlı örneğidir. Reform çalışmalarımızın üçüncü sütununu oluşturan adli kalitenin artırılması, şu an için en önemli önceliğimizdir. Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçmesinin de etkisi ile Yargıtay'ın iş yükünde meydana gelen azalma, Yargıtay'ın asli görevi olan içtihat tutarlılığının güçlendirilmesi bakımından bize tarihi bir fırsat sunmuştur. Tüm Yargıtay camiası olarak, bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmenin heyecanını duyuyoruz. Adli kalitenin yükseltilmesi için yapılması gereken en öncelikli işlerden bir tanesi, ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanmasıdır çünkü ölçülemeyen şey geliştirilemez. Ölçemediğinizi anlayamazsınız. Anlayamadığınızı kontrol edemezsiniz. Kontrol edemediğinizi ise geliştiremezsiniz. Bu nedenle ölçme ve değerlendirme araçlarını adli yönetim anlayışımızın bir parçası haline getirmek, reform çalışmalarımızın başarısı için bir ön koşuldur. Yargıtay, topluma sunduğu adli hizmetin kalitesini artırmak amacıyla son yıllarda etkili mahkeme araçları geliştirmiştir."

Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı'
Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı'
Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı'
Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı'

Avrupa Birliği, Yargıtay, Ankara, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da 'Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Çalıştayı' - Son Dakika
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