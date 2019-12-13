Ankara'da Terme rüzgarı - Son Dakika
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Ankara'da Terme rüzgarı

6 saat önce

Terme Belediyesi, AK Parti "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen fuara damga vurdu.

Ankara'da Terme rüzgarı, System.String[]

Terme Belediyesi, AK Parti "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında Ankara'da gerçekleştirilen fuara damga vurdu.


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından Ankara Ticaret Odası Congresiumda yapılan uluslararası "Yerel Yönetimlerde 6. Kadın Şurası" sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen fuarda Terme Belediyesi rüzgarı esti. 81 ilin il ve ilçe belediyelerinin yöresel ürünleri tanıttıkları fuarda Terme, en çok ziyaretçi alan stantlar arasında yer alarak göz doldurdu. Belediye standında özellikle meşhur Terme Pirinci ve ilçede yeni üretilmeye başlayan siyah pirinç oldukça rağbet gördü.


Başkan Kılıç ziyaretçileri bizzat kendi ağırladı


Ziyaretçilerle bizzat ilgilenen Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Samsun Büyükşehir Belediyemizle birlikte 8 ilçe olarak geldiğimiz fuarda Terme ilçesine gösterilen ilgi bizleri oldukça memnun etti. İlçemizde üretilen ve dünyaca ünlü pirincimiz ve yeni çiftçilerimiz tarafından yeni yetiştirilmeye başlayan siyah pirincimize olan ilgiyi zaten bekliyorduk. Her geçen gün büyüyen ilçemizi daha fazla tanıtmak için böyle organizasyonlara daha çok önem vereceğiz. Bizi ziyaret eden katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.


Diğer il ve ilçe stantlarını tek tek ziyaret eden Başkan Ali Kılıç, Terme'yi tanıtarak, başkanları ve konukları ilçeye davet etti. - SAMSUN

AK Parti, Ankara, Terme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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