Son Dakika Haberleri: Ankara'da terör operasyonları: 17 gözaltı
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Ankara'da terör operasyonları: 17 gözaltı

32 dakika önce

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik üç operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Ankara'da terör operasyonları: 17 gözaltı, System.String[]

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik üç operasyonda 17 şüpheli yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirmiş olduğu Barış Pınarı Harekatı'nı itibarsızlaştırmak amacıyla sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgütün ideolojileri doğrultusunda paylaşımlar yapan 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında PKK/KCK yanlısı faaliyette ve maddi yardımda bulundukları belirlenen 4 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda ise FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 10'u yakalandı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:58 Kaynak: AA
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