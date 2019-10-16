Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.