Son Dakika Haberleri: Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

2 saat önce

ANKARA'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı.

Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 11'i yakalandı, 3'ü aranıyor
Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN PKK'LI SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE YAKALANDI Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:35:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]