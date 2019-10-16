Son Dakika Haberleri: Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı

1 saat önce

Ankara'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı.

Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı, System.String[]

Ankara'da polisin terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlediği operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 11'i yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü koordinesinde terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada, bu kişilerden 11'inin yakalanarak gözaltına alındığı, diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

ANKARA,


Ankara, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor
Şule Çet davasının 4'üncü celsesi başladı KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN PKK'LI SÜLEYMANİYE CAMİİ'NDE YAKALANDI Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 11:31:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da terör operasyonu: 11 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]