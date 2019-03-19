Son Dakika Haberleri: Ankara'da Terör Operasyonu

Ankara'da Terör Operasyonu

26 dakika önce

Ankara'da Nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlıdan 9'u yakalandı.

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Ankara'da Nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 11 zanlıdan 9'u yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığı içerisinde bulunduğu belirlenen PKK terör örgütüne yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütünün gençlik ve mahalli alan yapılanmasına üye oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 11 zanlıdan 9'u gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:13 Kaynak: AA

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