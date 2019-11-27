Son Dakika Haberleri: Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı
Son Dakika Güncel Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

ANKARA, -


PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor
Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 19:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]