Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı
6 saat önce
ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada 4 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
ANKARA, -
Karada ve suda düşmanın korkulu rüyası Amfibi piyadelerin eğitimleri gerçeği aratmıyor Öcalan'ın mektubunu okuyan Ali Kemal Özcan, üniversitedeki görevinden alındı Hakurk'a yeni operasyon başlatıldı! Üs bölgesinde paramotor ele geçirildi Vergi dairesi saldırısı davasında savcı mütalaasını açıkladı