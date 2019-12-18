Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürdürdükleri belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürdürdükleri belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdürdüğü belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, örgüte müzahir kültür merkezinde ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:32 Kaynak: DHA
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