Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı

6 saat önce

ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürdürdükleri belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara'da terör operasyonu: 4 gözaltı, System.String[]

ANKARA'da, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürdürdükleri belirlenen 5 kişiden 4'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DHKP/C içerisinde faaliyet yürüttüğü ve dönüşümlü açlık grevi eylemlerini sürdürdüğü belirlenen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 4'ü düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken, örgüte müzahir kültür merkezinde ve şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

ANKARA, -


Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:52 Kaynak: DHA
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