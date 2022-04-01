Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı

01.04.2022 11:06
Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı

Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı

ANKARA'da terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Suriye'de terör örgütü PYD/ YPG içinde faaliyet gösteren ve Türkiye'de kurye/iş birlikçilik amaçlı bulunan şüphelilerin, bazı örgüt üyelerinin Avrupa'ya geçişlerine aracılık ettiklerini, uyuşturucu ticareti yaptıklarını ve örgüt mensuplarının finansmanını sağladıklarını belirledi.Harekete geçen ekipler, örgüt finansmanı faaliyetlerinde bulunan M.M., çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarının kaçışlarına yönelik organizasyonlar içinde yer alan R.E., çatışma bölgelerinde bulunduğu ve PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı tespit edilen H.E, A.E., S.E. ve H.E. ile çatışma bölgelerinde bulunduğu ve mevzi kazma faaliyetlerinde görev aldığı belirlenen B.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da terör operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika


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