Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Ankara'da, terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Ankara'da terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen 2 şüpheli yakalandı, System.String[]

Ankara'da, terör örgütlerine ilaç temin ettikleri öne sürülen iki şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Murat Ş'nin Altındağ ilçesinde Hasan B'ye ait eczaneden temin ettiği ilaçları terör örgütlerine gönderdiğine ilişkin ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda Hasan B. ve Murat Ş. gözaltına alındı.

Murat Ş'nin aracında yapılan aramada çeşitli markalarda antibiyotik ve antidepresan ile kanser, epilepsi ve diyabet tedavisinde kullanılan 72 bin 758 hap ele geçirildi.

Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:16 Kaynak: AA
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