Ankara'da terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Örgütsel irtibatlarına yönelik risk analizi çalışmaları süren zanlılar hakkında yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak işlem yapılacak.
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