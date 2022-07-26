Ankara'da terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

26.07.2022 07:09
Ankara'da terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı.

Ankara'da düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK ve PYD/ YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyrukludan 16'sı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerden 16'sı gözaltına alındı, firarilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Örgütsel irtibatlarına yönelik risk analizi çalışmaları süren zanlılar hakkında yabancı terörist savaşçı (YTS) olarak işlem yapılacak.

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Ankara'da, PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı Ankara'da, PYD/YPG terör örgütü mensubu 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika'nın terör örgütüyle (PKK-YPG) iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır.' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Amerika'nın terör örgütüyle (PKK-YPG) iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır.'
Kaynak: AA

Ankara, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı - Son Dakika
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