İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK ve PYD/YPG mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 19 yabancı uyruklunun yakalanmasına yönelik 4 ilçede eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Kaynak: AA

Ankara, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da terör örgütleriyle irtibatlı yabancı uyruklu 16 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.