Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

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Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı
6 saat önce
Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatta oldukları belirlenen zanlılar takibe alındı.
Yürütülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
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