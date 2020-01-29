Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı

6 saat önce

Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı, System.String[]

Başkentte düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatlı oldukları belirlenen 10 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ ve yurt dışındaki çatışma bölgeleri ile irtibatta oldukları belirlenen zanlılar takibe alındı.

Yürütülen çalışmaların ardından sabah saatlerinde 9 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların TEM Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 06:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, "FETÖ'cü müsünüz?" sorusuna yanıt verdi
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Ortadoğu planına BMGK'da karşı çıkacak Dışişleri'nden, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki Sağlık Bakanı Koca, Aksaray, İzmir ve İstanbul'daki koronavirüs testlerinin sonuçlarını açıkladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 01:25:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]