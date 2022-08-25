Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmalarıyla 15 yabancı uyruklunun, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Ekipler, 'yabancı terörist savaşçı (YTS)' kategorisinde değerlendirilen şüphelilere yönelik kent genelinde şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

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