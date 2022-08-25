Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

25.08.2022 10:43
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerinin çalışmalarıyla 15 yabancı uyruklunun, çatışma bölgelerindeki örgüt mensuplarıyla irtibat halinde oldukları ve bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Ekipler, 'yabancı terörist savaşçı (YTS)' kategorisinde değerlendirilen şüphelilere yönelik kent genelinde şafak vakti operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.


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Kaynak: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
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