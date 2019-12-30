Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. - Son Dakika

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

6 saat önce

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı., System.String[]

Ankara'da terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı yabancı uyruklu 33 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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