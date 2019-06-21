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Ankara'da terör örgütü MLKP'ye operasyon

1 saat önce

Terör örgütü MLKP'nin Ankara'daki yapılanmasına üye oldukları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 5'i, İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ankara'da terör örgütü MLKP'ye operasyon, System.String[]
Terör örgütü MLKP'nin Ankara'daki yapılanmasına üye oldukları gerekçesi ile haklarında gözaltı kararı verilen 10 zanlıdan 5'i, İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü Marksist-Leninist Komünist Partisi'nin (MLKP) Ankara'daki yapılanmasına üye oldukları belirlenen 10 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
Haklarından gözaltı kararı verilen zanlılardan 5'i, Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerince düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Zanlıların, terör örgütünün Ankara'daki faaliyetlerini sevk ve organize ettikleri, tepe noktasından aldıkları talimatları gençlik yapılanması gibi alt birimlere ilettikleri iddia edildi.
Gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, 5 zanlının yaklanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:20 Kaynak: AA
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