Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Haraç Çetesine Operasyon
15 dakika önce
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde örgüt adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil edildiği ve haraç toplandığı belirlendi.
Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:36 Kaynak: AA
Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, Gözaltına Alındı
Mansur Yavaş, Mazbatayı Alıp Anıtkabir'i Ziyaret Etti
Mazbatasını Alan Mansur Yavaş'a İlk Tebrik AK Parti'den Geldi
Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti