Son Dakika Haberleri: Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Haraç Çetesine Operasyon

Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Haraç Çetesine Operasyon

15 dakika önce

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Haraç Çetesine Operasyon, System.String[]
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil eden ve haraç toplayan suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK üyelerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mamak ilçesinde örgüt adına vatandaşlardan silah zoruyla para tahsil edildiği ve haraç toplandığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B. ve D.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:36 Kaynak: AA

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