Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Propagandasını Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit Edilen 30...
49 dakika önce
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara
'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:08 Kaynak: AA
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