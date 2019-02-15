Son Dakika Haberleri: Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Propagandasını Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit Edilen 30...

Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Propagandasını Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit Edilen 30...

49 dakika önce

Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da Terör Örgütü Pkk/kck'nın Propagandasını Yapan ve Örgütle İrtibatı Tespit Edilen 30..., System.String[]
Ankara'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yapan ve örgütle irtibatı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:08 Kaynak: AA

PKK, Ankara, Güncel
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